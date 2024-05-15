الفلسطيني؛ الشعب الذي لاينسی

العالم - مراسلون

وفي إطار إحياء المناسبة تشهد العديد من البلدان فعاليات داعمة للقضية الفلسطينية، ومنددة بما يجري على الشعب الفلسطيني من ظلم واضطهاد وإبادة.

طال الانتظار حتی صار الألم اغنية عن الشوق والحنين فتمر السنين تلو السنين ويقف الشعب الفلسطيني في أيار من كل عام مع ذكری أليمة لم ينساها طوال حياته دون فقدان أمل العودة.

والتقت مراسلة العالم بسيدة فلسطينية فاقت النكبة عمراً ووجعاً، مازالت تحلم ان تستيقظ يوما على ضجيج الريف في بلدتها المهجرة.

الحيرة سيدة الموقف؛ على أي مصيبة يذرف الدمع فنشاهد نكبة في ذكرى النكبة؛ وتتواصل رحلة المعاناة في محطات الانتظار بمخيمات الشتات لتشيب الرؤوس من الام الماضي والحنين للوطن.

لا يخلو مخزون الذاكرة من قصص تتحدث عن ألم «النكبة» وما خلفته من نكبات أخرى، لا يوجد ما يؤشر على انتهائها طالما استمر الإحتلال، الذي لا زال يجثم كجمرة خبيثة، على صدر الشعب الفلسطيني، وأرضه.

مرت الذكری السادسة والسبعين للنكبة ولازال الجرح ينزف والنكبات تتوالی فيما الالم يزداد؛ فاللاجئين من أبناء جيل النكبة في جعبتهم ذكريات لاتنتهي وأمل كبير بالعودة للبلاد.