مقتل 12 جنديا في جباليا، من أين تكتسب المقاومة قوتها في غزة؟..يوم النكبة، المناسبة والعبر

العالم - بانوراما

وأكدت القسام استهداف جرافة عسكرية بقذيفة، وقوة إسرائيلية تحصنت داخل منزل في جباليا واشتبكت معها، وأشارت إلى تفجير عبوة ناسفة بدبابة ميركافا في مخيم جباليا.

هذا وكان جيش الاحتلال قد دخل جباليا قبل عدة اشهر واعلن انتهاء المقاومة فيها.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: إحياء الفلسطينيين في الأراضي المحتلة ودول الشتات الذكرى السادسة والسبعين للنكبة بمسيرات ووقفات احتجاجية وتضامنية.



وشهدت مدن الضفة الغربية فعاليات كبيرة إحياء لذكرى النكبة، رفع المشاركون فيها الأعلام الفلسطينية، مرددين شعارات تشدد على بقائهم رغم الإبادة، وعودتهم رغم التهجير.

كذلك شهدت أراضي عام ثمانية وأربعين المحتلة مسيرات حاشدة، أكد المشاركون فيها تمسكهم بأرضهم وحقهم في العودة. كما خرجت مسيرات في المخيمات الفلسطينية في كل من سوريا ولبنان والأردن.

ودعا المتظاهرون الدول العربية إلى زيادة الضغط على المجتمع الدولي لوقف العدوان على قطاع غزة. وتأتي ذكرى النكبة هذا العام في ظل العدوان الاسرائيلي المستمر على القطاع وارتكابه لمجازر يومية بحق ابناء الشعب الفلسطيني.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.