شاهد/ المقاومة العراقية تضرب أهدافًا حيوية في الأراضي المحتلة

العالم- العراق

وكشفت المقاومة الإسلامية في العراق في بيان الأربعاء 15 أيار/مايو 2024، عن قصف أهداف حيوية في منطقتي وادي أريحا وقاعدة "نيفاتيم" الجوية في بئر السبع، بواسطة صواريخ الأرقب من نوع "كروز"، مؤكدةً استمرارها "في دكّ معاقل الأعداء".

وفي ما يلي البيان الصادر عن المقاومة الإسلامية في العراق:

بسم الله الرحمن الرحيم

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ

استمرارًا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردًّا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق فجر اليوم الأربعاء الموافق لـ 15/5/2024، أهدافاً حيوية في أراضينا المحتلة في منطقتي وادي أريحا وقاعدة نيفاتيم الجوية في بئر السبع، بواسطة صواريخ من نوع الأرقب "كروز مطور"، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل الأعداء.

المقاومة الإسلامية في العراق

الأربعاء 6 - ذي القعدة - 1445 هـ