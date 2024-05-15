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فيديو خاص: الفلسطينيون اثبتوا انهم عباقرة في التحدي!!

الأربعاء ١٥ مايو ٢٠٢٤ - ٠٣:٥٤ بتوقيت غرينتش

استضافت قناة العالم في سياق تغطيتها للتطورات في قطاع غزة ومع حلول الذكرى الـ 76 للنكبة الاستاد الدكتور محمد قيس الامين العام لطلائع حرب التحرير الشعبية – قوات الصاعقة.

العالم - خاص بالعالم

وقال قيس لقناة العالم الاخبارية ان الصهاينة منذ 76 عاما يرتكبون اسلوب القتل والتهجير ضد الشعب الفلسطيني، وذكرى النكبة تتزامن مع الحرب على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، معتبرا ان الفلسطينيين أثبتوا أنهم عباقرة في التحدي والدفاع عن اوطانهم وابتكار اروع اساليب المقاومة في مواجهة هذا العدو.

واكد ان هذا البعض جربوا المفاوضات والحلول السلمية لكنها لم تجدِ يوما في شيء، وهذا الجيل آمن بأن ما أخذ بالقوة لايُسترد الا بالقوة، وأن هذا العدو يدمر الارض ويقتل البشر ويقطع الشجر ولا مجال للتفاوض معه.

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