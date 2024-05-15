فيديو خاص: لهذه الاسباب، ذكرى النكبة هذا العام مختلفة!!

العالم - خاص بالعالم

وكانت ذكرى النكبة الفلسطينية مناسبة لاستضافة خبراء في الشأن الفلسطيني في تغطية هذا اليوم، معتبرين ان ذكرى النكبة هذا العام مختلفة عن الاعوام السابقة في ظل العدوان الاسرائيلي الغربي الغاشم على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

واكدوا ان عملية طوفان الاقصى صنعت تاريخا مجيدا للشعب الفلسطيني حيث سقطت خطوط حمراء في داخل مجتمع الكيان وفي السياسة الحزبية وحتى في النظرة العامة للكيان واحتياجه الى المساعدة في حماية ذاته.

وشددوا على ان طوفان الاقصى وجهت ضربة قوية جدا لنظرية الردع الصهيونية، وما بتنا نشاهده من عمليات قتل وابادة جماعية هي جزء من محاولة الرد الاسرائيلي على عملية طوفان الاقصى.

واعتبروا ان الاوضاع اليوم مختلفة عن أوضاع 1948، والصراع سيستمر، ومن سيحسمه لصالحه هو الفلسطينيون الذين لايزالون يقاتلون ولديهم رؤية واضحة في ذلك.

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