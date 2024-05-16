كمائن الموت تحصد ضباط وجنود الاحتلال + فيديو

العالم _ فلسطين

وأصدر الإعلام العسكري لكتائب الشهيد عز الدين القسام، الأربعاء، عدداً من البلاغات العسكرية حول تصدي مجاهديها لقوات الاحتلال المتوغلة في عدد من محاور القتال، ومواصلة خوضهم الاشتباكات الضارية مع جنود وآليات العدو بالعبوات الناسفة والقذائف المضادة للدروع والأفراد، إضافة إلى استمرار دك التحشدات العسكرية للعدو بالصواريخ وقذائف الهاون في مختلف المناطق.

ونشر الإعلام العسكري عدداً من مقاطع الفيديو وثّقت مشاهد من التحام مجاهدي القسام مع جنود الاحتلال وآلياته ودك تحشداته بقذائف الهاون شرق مدينة جباليا شمال قطاع غزة، ومشاهد أخرى وثقت إطلاق رشقة صاروخية تجاه عسقلان المحتلة، إضافة إلى مشاهد من إسقاط قذيفة من طائرة مسيرة على جنود الاحتلال شرق مخيم جباليا، كما بث القسام مشاهد من استهداف مجاهدي القسام لجنود وآليات العدو شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ومشاهد أخرى للسيطرة على طائرة مسيّرة صهيونية غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام في بلاغ عسكري إنها استهدفت جرافة عسكرية من نوع “D9” بقذيفة “الياسين 105” على مفترق الترنس في مخيم جباليا شمال قطاع غزة. وأشارت إلى أنها قصفت مغتصبة “سديروت” بمنظومة الصواريخ “رجوم” قصيرة المدى من عيار 114ملم.

كما تمكن مجاهدو القسام من إسقاط قذيفة مضادة للأفراد عبر طائرة مسيرة على مجموعة من جنود الاحتلال شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة. وقالت الكتائب في بلاغ عسكري لاحق: في عملية مركبة في منطقة “بلوك 4” بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.. قام مجاهدو القسام باستهداف جرافة عسكرية من نوع “D9” بقذيفة “الياسين 105” واستهداف قوة صهيونية تحصنت داخل أحد المنازل بقذيفتين مضادتين للأفراد والاشتباك معها، وفور تقدم قوة النجدة للمكان تم تفجير عبوة “شواظ” في دبابة “ميركفاه”، وبعد محاولة سحب عتاد القوة المستهدفة الملقية على الأرض قام سلاح الجو الصهيوني بقصف المكان بشكل همجي وأكد مجاهدونا مقتل ما لا يقل عن 12 جندياً في العملية.

وتمكن مجاهدو القسام من قنص جندي صهيوني بالقرب من مسجد التابعين شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة. كما تمكنوا مجاهدو القسام من تفجير عبوة “شواظ” بقوة صهيونية خاصة حاولت التسلل إلى أحد المنازل شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة ومن ثم قاموا بالإجهاز على أفرادها. واستهدفت كتائب القسام دبابة صهيونية من نوع “ميركفاه 4” بقذيفة “الياسين 105” في محور التقدم شرق مدينة جباليا شمال قطاع غزة.

وتمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة صهيونية خاصة بقذيفة “TBG” مضادة للأفراد في محور التقدم شرق مدينة جباليا شمال قطاع غزة. كما دكت مرابض مدفعية العدو شرق مدينة جباليا شمال قطاع غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل. واستهدفت جرافة صهيونية من نوع “D9” بقذيفة “الياسين 105” شمال المقبرة شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة. وقصفت الكتائب من جنوب لبنان ثكنة “ليمان” العسكرية في الجليل الغربي شمال فلسطين المحتلة برشقةٍ صاروخيةٍ مركزة؛ رداً على استمرار العدوان والمجازر الصهيونية بحق المدنيين في غزة الصابرة. واستهدفت دبابة صهيونية من نوع “ميركفاه 4” شرق مدينة جباليا بقذيفة “الياسين 105.” كما استهدفت دبابة “ميركفاه” بقذيفة “الياسين 105” في منطقة العرادات شمال المقبرة شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقصفت الكتائب موقع “أميتاي” بمنظومة الصواريخ “رجوم” قصيرة المدى من عيار 114ملم. وقالت الكتائب في بلاغٍ عسكري: بعد عودتهم من خطوط القتال.. مجاهدونا يبلغون عن استهداف قوة صهيونية راجلة بقذيفة مضادة للأفراد وإيقاعهم بين قتيل وجريح جنوب حي الزيتون في مدينة غزة.

وبدأت معركة طوفان الأقصى فجر السبت السابع من أكتوبر لعام 2023م بسلسلة من عمليات اقتحام المجاهدين للمغتصبات والمواقع العسكرية في غلاف غزة براً وبحراً وجواً، وقتل وأسر مئات الجنود والمغتصبين الصهاينة.