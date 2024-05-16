في يومها الـ 223.. أبرز تطورات جرائم الاحتلال في غزة

العالم _ فلسطين

وأفادت وسائل اعلام فلسطينية، أن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت غاراتها وقصفها العنيف -اليوم الخميس- على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، موقعة عشرات الشهداء والجرحى.

وتواصل قوات الاحتلال اجتياحها البري لأحياء واسعة في رفح وجباليا وأجزاء من شمال غزة، مع استمرار احتلال معبر رفح الحدودي لليوم العاشر تواليا.

وارتقى عدد من الشهداء وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلين في حي الدرج وشارع الصحابة بمدينة غزة.

* شاهد .. إنتشال طفل جريح من فوق ركام عيادة الصبرة في مدينة غزة والتي تعرضت لقصف من الاحتلال

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واستشهد عدد من المواطنين جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة جحجوح في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

وارتقى 4 شهداء فجر اليوم جراء قصف الاحتلال منزلا لعائلة الحلقاوي خلف مدرسة رابعة وسط مدينة رفح.

كما وصل شهيد إلى مستشفى شهداء الأقصى متأثرا بإصابته برصاص جيش الاحتلال قرب “نتساريم” وسط القطاع.

* شاهد .. آثار الدمار جراء عدوان الاحتلال في عيادة الصبرة التابعة "للأونروا" جنوب مدينة غزة حيث ارتقى بداخلها 14 شهـــيداً

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وأعلن المتحدث باسم الدفاع المدني بقطاع غزة محمود بصل أن طواقم الدفاع المدني انتشلت عشرات الشهداء من مناطق عدة من الزيتون والصبرة بعد تراجع قوات الاحتلال.

ومساء أمس الأربعاء، استشهدت مواطنة وأصيب آخرون، جراء قصف الاحتلال شقة سكنية داخل برج 6 من أبراج عين جالوت في مخيم النصيرات وسط القطاع.

* شاهد ..لحظة استهداف قوات الاحتلال للنازحين داخل مركز تابع للأونروا في مخيم جباليا شمال غزة

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وقصف طيران الاحتلال منزلاً لعائلة عسلية في شارع غزة القديم بمدينة جباليا شمال قطاع غزة، كما قصف شقة سكنية لعائلة الديري في حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

وأكدت مصادر محلية بأن جيش الاحتلال نسف مبانٍ شرقي مدينة رفح.