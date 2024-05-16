إنجازات المقاومة في الميدان وتبعثر خطط نتنياهو

العالم - مع الحدث

ماذا يعني تبعثر خطط نتنياهو في القطاع مقابل تماسك المقاومة وترميم قدراتها بسرعة قياسية؟

كيف سيتعامل كابينت الحرب مع الداعين من الداخل والخارج لوقف العدوان وعدم جدوى العملية العسكرية البرية المتواصلة في رفح بعد تحديد نتنياهو سقفا زمنيا لبدءها؟

ماذا عن معارضة غالنت لأي حكم عسكري في غزة باعتباره مكلفا ودمويا ورد نتنياهو عليه بعد استعداده لاستبدال حكم حماستان بفتحستتن ومطالبة بن غفير وسموتريش باستبداله او اقالته لتحقيق أهداف الحرب؟

هل لقاء أمين العالم لحزب الله بوفد من قيادة حماس يؤكد مجددا على وحدة جبهة المقاومة والاسناد والتنسيق في الميدان طالما استمر العدوان؟

هذه الاسئلة كانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج مع الحدث الذي يبث علی شاشة قناة العالم.

وشارك في نقاش موضوع هذه الحلقة كل من عضو المكتب السياسي في حركة الجهاد الإسلامي على أبو شاهين.