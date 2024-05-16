قوات الاحتلال تمضي يوماً صعباً جداً في شمال غزة.. ماذا حدث؟

هذا يوم فجرت فيه المقاومة الفلسطينية الأرض تحت أقدام المحتلين في کل بقعة في غزة وفقاً لبيانات ومشاهد متتالية للمقاومة ساعد الاعلام الاسرائيلي في الکشف عن بعض الخسائر لدی جيش الاحتلال.

وأفاد الاعلام الاعلام الاسرائيلي بمقتل وجرح عشرين ضابطاً وجندياً في تفجير مبنى مفخخ في مخيم جباليا بشمال قطاع غزة وشرق رفح. ونشرت كتائب القسام مشاهد عن العملية وقالت استهدفت قوات خاصة اسرائيلية أثناء دخولها الى أحد المنازل ضمن كمين وصفته بالمركب شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة. ثم قامت بتفجير المنزل ما أسفر عن قتل وجرح عدد من ضباط وجنود الاحتلال.

وتحدثت القسام عن مصرع جندياً اسرائيلياً في العملية ووصفت وسائل إعلام إسرائيلية هذا الحدث بالصعب جداً. كذلك اعلنت كتائب القسام استهداف دورية اسرائيلية راجلة في حي الزيتون بمدينة غزة شمالي القطاع. ونشر الإعلام العسكري في 'القسام' مقطع فيديو يظهر استهداف قوة راجلة للعدو بقذيفة مضادة للأفراد بالقوة، حيث أبانت اللقطات رصد القوة الإسرائيلية بشطب مباشر وعلى بعد أمتار، وإطلاق قذيفة باتجاههم وانفجارها.

ونفذت فصائل المقاومة سلسلة عمليات مشتركة شملت كمائن وقنص جنود في مناطق القطاع أسفرت قتلى وجرحى من الجنود الإسرائيليين. يأتي هذا بعد سويعات من إعلان القسام مصرع اثني عشَر جندياً إسرائيلياً جراءَ قصفٍ استَهدفَهُم في جباليا شماليَ قطاعِ غزة. وكانت أكدتْ القسام استهدافَ جرافةٍ عسكرية بقذيفة 'إلياسين مئة وخمسة'، وقوةٍ إسرائيلية تحصنتْ داخلَ منزلٍ في جباليا واشتبكتْ معها، وأشارتْ إلى تفجيرِ عبوةٍ ناسفة بدبابةِ ميركافا في مخيم جباليا، وقنصِ جنديٍ إسرائيلي قربَ مسجدِ التابعين شرقَ مدينةِ رفح جنوبيَ قطاع غزة.

من جهتها أعلنت سرايا القدس استهداف آلية ميركافا وجرافة عسكرية على مفترق الترنس في معسكر جباليا بقذيفتي تاندوم، مضيفة أنها قصفت بوابل من قذائف الهاون 'عيار 81' و'عيار 60' تحشدا لجنود وآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جباليا. إنها بشائر ما ضمها كتاب ولا ادعتها ريشة الأديب.

فيما قالت كتائب المجاهدين إنها استهدفت جرافة عسكرية من نوع D9 بقذيفة (RBG71) بشكل مباشر في محور تقدم حي الزيتون.