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حماس:هذه المواقف تؤكد تقديم الولاء للاحتلال وتجعل اصحابها شركاء بحرب الابادة

الخميس ١٦ مايو ٢٠٢٤ - ٠٤:٠٨ بتوقيت غرينتش

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