الخميس ١٦ مايو ٢٠٢٤
٠٧:٥٣ GMT
فارسی
البث المباشر

إعلام الإحتلال: أضرار بمحل تجاري في مستوطنة أفيفيم بعد إصابته بصاروخ موجه

الخميس ١٦ مايو ٢٠٢٤ - ٠٤:٠٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :