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اليونسيف: لايوجد مكان آمن في قطاع غزة ويجب وقف اطلاق النار

الخميس ١٦ مايو ٢٠٢٤ - ٠٤:٠٩ بتوقيت غرينتش

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