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60 شهيدا و 80 جريحا في 5 مجازر للاحتلال خلال الـ24 ساعة الماضية بغزة

الخميس ١٦ مايو ٢٠٢٤ - ٠٤:٠٩ بتوقيت غرينتش

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