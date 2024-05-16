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غارة لطيران الاحتلال على شارع غزة القديم بجباليا البلد شمال القطاع

الخميس ١٦ مايو ٢٠٢٤ - ٠٤:٠٩ بتوقيت غرينتش

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