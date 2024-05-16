فيديو خاص: قيادي في الجهاد يكشف مستوى الوحدة بين المقاومة الفلسطينية

العالم - خاص بالعالم

قال أبو شاهين في حديث مع قناة العالم الإخبارية خلال برنامج "مع الحدث" إن الوحدة مسئلة أساسية وعامل موضوعي مهم في صناعة معادلة النصر في المعركة، مشيرا إلى أن هذا العامل موجود لدى المقاومة الفلسطينية في تصديها للعدوان الإسرائيلي في غزة، حيث تشهد قوى المقاومة الفلسطينية وحدة غير مسبوقة ميدانيا وسياسيا، وكذلك بين المقاومة الفلسطينية وباقي قوى المقاومة وخاصة محور المقاومة وعلى رأسهم الجمهورية الإسلامية الإيرانية.



وأكد عضو المكتب السياسي في حركة الجهاد الإسلامي أن قوى محور المقاومة انخرطت في المعركة، حيث تخطت الأمور جبهة الإسناد للمقاومة في غزة، خاصة جنوب لبنان واليمن.

وحول اجتياح القوات الإسرائيلية لرفح قال عضو المكتب السياسي في حركة الجهاد الإسلامي إن المواقف على المستوى العربي وغير العربي لم تكن هناك خطوات عملية ملموسة، كما ناشد أوبو شاهين الدول الشقيقة باتخاذ مواقف عملية حول هذا الموضوع.

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