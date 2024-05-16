مسيرات رخيصة لحزب الله تدمر تجهيزات اسرائيلية تبلغ المليارات

العالم - مراسلون

وأشار مراسل قناة العالم الی اطلاق عشرات صواريخ الكاتيوشا علی المنطقة الممتدة في سفح الجولان السوري المحتل وتحديداً علی قاعدة المدفعية في يوآف وبعض منظومات الدفاع الجوي في كيلع ومعسكر نفح الذي اصيب بشكل مباشر.

وسبق هذا الحدث، اعتداءات اسرائيلية علی منطقة البقاع بأكثر من 14 صاروخ والتي اعتبرت من أعنف الاعتداءات التي قام بها الاحتلال خارج المناطق التي تسمی بقواعد الاشتباك.

وأشار مراسل العالم الی انزعاج اسرائيلي من هجوم المقاومة الاسلامية علی غرب طبريا، مؤكداً ان الاحتلال لايزال يبحث عن حيثيات هذا الهجوم والذي تم دون ان تكتشف المسيرات، من قبل منظومة الدفاع الجوي والصواريخ الاعتراضية.

وكتب المحللون الاسرائيليون ان بضعة مسيرات بألاف الشواكل دمرت أمن واستخبارات وتجهيزات بمليارات الشواكل.