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الاذاعة العبرية: تعذر الوصول للمواقع المشتعلة خشية استهداف بصواريخ حزب الله

الخميس ١٦ مايو ٢٠٢٤ - ٠٦:٠٠ بتوقيت غرينتش

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