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كتائب القسام تستهدف دبابة بجباليا من نقطة صفر وتوقع طاقمها قتلى وجرحى

الخميس ١٦ مايو ٢٠٢٤ - ٠٦:٠٢ بتوقيت غرينتش

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