اسرائيل.. الحرب بين غالانت ونتنياهو تستعر

العالم - مراسلون

وأشار مراسل قناة العالم في رام الله الی طلب يوآف غالانت بخطة لما بعد "الحرب على غزة" ورفض إرساء حكم عسكري بالقطاع.

وفي مؤتمر صحفي بتل أبيب قال غالانت إنه سيعارض أي حكم عسكري إسرائيلي للقطاع لأنه سيكون دمويا ومكلفا وسيستمر أعواما، ودعا نتنياهو إلى إعلان أن "إسرائيل" لن تسيطر مدنيا على قطاع غزة، وإيجاد بديل لحركة حماس.

في المقابل، قال نتنياهو في رده على تصريحات غالانت إن القضاء على حماس دون ذرائع هو الشرط الأول لليوم الثاني للحرب.

وأضاف أنه ليس مستعدا لاستبدال حكم حماس بالسلطة الفلسطينية، حسب تعبيره.

وقد سارع وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير إلى التنديد بتصريحات غالانت، وطالب باستبداله لتحقيق أهداف الحرب.

كما طالب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش نتنياهو بأن يخير غالانت بين تنفيذ سياسة الحكومة أو الاستقالة، قائلا إن وزير الدفاع أعلن فعليا دعمه لإقامة دولة فلسطينية مكافأة لما وصفه بالإرهاب وحماس.

هذا وغرد غالانت علی صفحته علی موقع x رداً علی هذه المواقف"انه لايوجد هناک انتصاراً وان هذه الحکومة تقود الکيان الاسرائيلي الی الهاوية".