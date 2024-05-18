شاهد..القسام تصطاد 15 جندياً إسرائيلياً من مسافة صفر في رفح

العالم – خاص بالعالم

خمسة عشر جنديا إسرائيليا وقعوا في مصيدة كتائب القسام الجناح العسكرية لحركة حماس بعد اقتحام مجموعة من مقاتليها لمنزل تحصن فيه عدد كبير من الجنود في رفح واشتبكوا معهم بالرشاشات والقنابل اليدوية من مسافة صفر.

دبابات الميركافاه المتطورة تحولت إلى هدف لقاذفات القسام التي اعلنت استهداف ثلاثه منها في مناطق غزة، اثنان شرق رفح وواحدة شرق مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

القسام أعلنت أيضا عن استهداف قوات الاحتلال داخل معبر رفح البري بقذائف الهاون،فيما اقر الاحتلال بمقتل جندي من لواء المظليين بمعارك الشمال، واصفا القتال في جباليا بأنه الأكثر ضراوة منذ بدء العملية البرية.

بدورها، أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري للجهاد الإسلامي تفجير عبوة 'برق' بدبابة 'ميركافا' في محور التقدم شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة كما استهدفت السرايا بوابل من قذائف الهاون جنود الاحتلال وآلياته في حي التنور شرق رفح

أما 'كتائب شهداء الأقصى' فقد أعلنت استهدفت آلية عسكرية ل'جيش' الاحتلال بقذيفة آر بي جي في محور التقدم شرق جباليا وأصابتها بشكل مباشر كما أشارت إلى أنها استهدفت برشقة صاروخية بالتعاون مع 'كتائب الشهيد جهاد جبريل' موقع 'ميغن' العسكري شرقي المحافظة الوسطى في قطاع غزة واستهدفت بوابل من قذائف الهاون الثقيل جنود الاحتلال الإسرائيلي وآلياته في محيط 'مسجد التابعين' شرق رفح جنوب القطاع.

'كتائب المجاهدين'، الجناح العسكري لحركة المجاهدين أعلنت من جانبها أنها دمرت دبابة إسرائيلية بقذيفة مضادة للدروع، في محور التصدي لتقدم قوات الاحتلال الإسرائيلي في جباليا.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...