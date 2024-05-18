العالم – خاص بالعالم

ما جاءت على ذكره هئية البث جاء بعد خرج الخلافات إلى العلن، بين تحالف جنرالات الحرب الذي يضم الوزيرين في كابينت الحرب، بني غانتس وغادي آيزنكوت، ووزير الحرب يوآف غالانت، ورئيس هيئة أركان الجيش، هرتسي هاليفي، من جهة، ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وحلفائه في اليمين المتطرّف، وأبرزهما الوزيران إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش من جهة أخرى.

مسألة اليوم التالي للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة كانت بمثابة القشة التي قسمت ظهر البعير، فحلف غانتس وآيزنكوت وغالانت وهاليفي يرون أن نتنياهو أوصل الكيان الإسرائيلي إلى انسداد استراتيجي من خلال رفضه التطرق إلى اليوم التالي للحرب في قطاع غزة قبل زعمه القضاء على حركة حماس.

ونقل موقع واللا العبري عن مصادر قولها إن مواجهة وقعت، في اجتماع الأخير للمجلس الوزاري المصغر، حين توجه عضو مجلس الحرب، غادي آيزنكوت، إلى نتنياهو بالقول إنه «لم يتم اتخاذ أي قرارات منذ أشهر» في إشارة إلى أن الأخير يتعمّد إطالة أمد الحرب.



لتدور بعدها مواجهات بين آيزنكوت وإيتمار بن غفير ، وبين بين نتنياهو نفسه وبن غفير بحسب تأكيد «هيئة البث الإسرائيلية» التي نقلت عن الثاني القول إن غالانت ترك جلسة خلال حديثه، وهو ما جعله يوجه حديثه إلى نتنياهو ويطالبه بإقالة وزير الدفاع، لافتاً إلى أنه كلما تحدّث خرج غالانت من الغرفة.

وفي الاتجاه نفسه طالب زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، بني غانتس إعلان استقالته الليلة من أسوأ حكومة في تاريخ كيانه، حسب وصفه، وقال أن على غانتس القول أنه لن يساعد نتنياهو على البقاء في السلطة بعد الآن، مطالبا بانتخابات على الفور.

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