مظاهرات حاشدة أمام البرلمان البريطاني تأييدا للفلسطينيين بذكرى النكبة

العالم – خاص بالعالم

بالمفاتيح الرمزية المعبرة عن حق العودة الفلسطيني تشهد لندن اليوم، مظاهرة وطنية حاشدة بالتزامن مع الذكرى الـ76 للنكبة الفلسطينيةً للمطالبة بوقف الإبادة الجماعية في غزة ورفع الحصار.

تمثل النكبة حقبة مؤلمة في التاريخ الفلسطيني، حيث هُجر 750 ألفًا ودُمرت أكثر من 500 بلدة وقرية بين عامي 1947 و1948.

اليوم، نزح أكثر من 1.5 مليون فلسطيني في غزة، مع نقص حاد في الطعام والشراب، وارتفعت حصيلة الشهداء لتتجاوز 35 ألف شهيد، وتم تدمير المستشفيات والمباني التعليمية والبنية التحتية.

انطلقت المظاهرة باتجاه البرلمان البريطاني. مع الدعوات والشعارات المناصرة لغزة في ظل تهديدات إسرائيلية بتصعيد العمليات العسكرية ضد سكان رفح، وضرورة وقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل" واتخاذ موقف حازم ضد الانتهاكات، وتعتبر المظاهرة جزء من فعاليات باتت تقام يوميا في عموم المملكة .

في ذكرى النكبة، تعيش فلسطين نكبة جديدة. 76عامًا مضت على النكبة، وما أشبه اليوم بالبارحة. الفرق الوحيد هو أن الكبار قد ماتوا حقًا كما اعتقد الاحتلال، لكن الصغار لم ينسوا وأحيوا القضية وأعادوا للأمة عزتها وكرامتها.

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