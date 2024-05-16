39 شهيدا خلال 24 ساعة ..هذا عدد شهداء عزة منذ بدء العدوان

العالم - فلسطين

واشارت الصحة الى ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 35272 شهيدا و79205 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

كما قالت جمعية الهلال الأحمر، اليوم الخميس، إن أكثر من 15 ألف طفل استُشهدوا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأوضحت الجمعية عبر حسابها على منصة "إكس"، أن 15 ألفا و103 أطفال استُشهدوا في الحرب الدائرة منذ أكثر من سبعة أشهر.

وتواصل الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 223 من الحرب مخلفة العشرات من الشهداء والجرحى.