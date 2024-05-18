كاميرا العالم توثق آثار استهداف الاحتلال لمخيم جنين وتشييع الشهيد خمايسة

العالم – خاص بالعالم

الاحتلال الاسرائيلي يتهم خمايسة بمسؤوليته عن تنفيذ عدة عمليات إطلاق نار، أبرزها عملية حرميش خلال العام الماضي التي أدت لمقتل مستوطن واصابة اخرين.

وشيع اهالي جنين، اليوم السبت، جثمان الشهيد إسلام خمايسة أحد القادة الميدانيين في كتيبة جنين.

وأدى المشيعون صلاة الجنازة على جثمان خمايسة قبل مواراته الثرى في مقبرة المخيم.

واحدثت الطائره حربية اسرائيلية دمارا هائلا في منزل ابو وديع الغول في حي الدمج وسط مخيم جنين حيث ادت الى استشهاد ابرز القادة العسكريين في كتيبه جنين سرايا القدس الشهيد اسلام خمايسة والذي يقول الاحتلال الاسرائيلي بأنه مسؤول عن تنفيذ عدة عمليات اطلاق نار ضد المستوطنين ابرزها كانت عملية مستوطنة حرميش بين مدينتي جنين وطولكرم والتي ادت الى مقتل مستوطن واصابه اخرين لاكثر من عام.

ظل اسلام وخمايسه مطارد من قبل الاحتلال الاسرائيلي، وتعتبر هذه المدة الاطول في تاريخ الاحتلال الاسرائيلي بملاحقة الشبان الفلسطينيين حيث اصيب برفقته ثمانية مواطنين، قال الهلال الاحمر الفلسطيني بان هذه الاصابات ما بين الطفيفة والمتوسطة ومن بين الاصابات طفلة عمرها 8سنوات اصيبت بشظايا الصاروخ بقرب هذا المنزل المستهدف.

وكان الاحتلال قد استهدف هذا المنزل لمرتين الاولى في شهر نوفمبر في مطلع هذه الحرب المشتعلة على غزة اغتال حينها الاحتلال الاسرائيلي قائدين في كتيبة جنين.

ويأتي هذا بالتزامن مع فتح الاحتلال الاسرائيلي لحاجز الجلمة، حيث قال جيش الاحتلال بانه تم فتح حاجز الجلمة لدخول أهالي 40 الى مدينه جنين بعد حصار مطبق ومستمر على هذه المدينة.

وكان قد استشهد إسلام خمايسي أحد قادة كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في وقت متأخر من مساء الجمعة في قصف بطائرة حربية إسرائيلية على حارة الدمج في مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الغارة استهدفت منزلا في مخيم جنين، وأسفرت عن استشهاد فلسطيني وإصابة 8 آخرين، ونعت سرايا القدس خمايسي الذي استشهد في الغارة الإسرائيلية على جنين.

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