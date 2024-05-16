الخميس ١٦ مايو ٢٠٢٤
١٢:١٢ GMT
فارسی
البث المباشر

سرايا القدس تعلن استهداف دبابة ميركافا إسرائيلية بقذيفة الياسين 105 بمخيم جباليا

الخميس ١٦ مايو ٢٠٢٤ - ٠٧:٥٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :