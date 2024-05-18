كاميرا العالم توثّق تكدّس المرضى في ممرات مستشفى شهداء الاقصى

العالم – خاص بالعالم

ومن أروقة مستشفى شهداء الاقصى يتكدس مئات المرضى والمصابين في هذه المستشفى في الاقسام والممرات، العدد الكبير التي تنتظر رعاية.

صحية وطبية نرجوها في هذه الايام، حيث ان هذه الحالات بعد اغلاق معبر رفح البري بحاجة كبيرة وماسة للعلاج في الخارج بعد اغلاق المعبر وبدء العملية العسكرية على رفح، لم يتم من الوصول الى علاجهم.

هذا الواقع في مستشفى شهداء الاقصى ذلك المستشفى الوحيد الذي لا زال يعمل في المحافظة الوسطى رغم قلة عدد مشافي قطاع غزة ورغم خروج أغلبها عن الخدمة بسبب هذه الحرب الاسرائيلية واستهداف بعضا منها وعدم توفر المواد والمعدات الطبية اللازمة لتشغيل هذه المشافي والوقود في ظل اغلاق ما يعرف بمعبررفح البري لإدخال هذه المستلزمات.

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