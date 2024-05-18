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كاميرا العالم توثّق تكدّس المرضى في ممرات مستشفى شهداء الاقصى

السبت ١٨ مايو ٢٠٢٤ - ٠١:٥٨ بتوقيت غرينتش

مع استمرار العدوان الهمجي الإسرائيلي على غزة والدعم الامريكي المطلق للإبادة الجماعية لاهالي غزة المحاصرين تستمر معاناة أكثر من 10000 مريض ومصاب الذين ينتظرون فتح معبر رفح البري للعلاج بالخارج اثر تدهور المنظومة الصحية بقطاع غزة وتكدس الحالات المريضة في ممرات مستشفى شهداء الاقصى بعد خروج المستشفيات في مدينة رفح عن الخدمة بسبب العملية العسكرية في رفح.

العالم خاص بالعالم

ومن أروقة مستشفى شهداء الاقصى يتكدس مئات المرضى والمصابين في هذه المستشفى في الاقسام والممرات، العدد الكبير التي تنتظر رعاية.

صحية وطبية نرجوها في هذه الايام، حيث ان هذه الحالات بعد اغلاق معبر رفح البري بحاجة كبيرة وماسة للعلاج في الخارج بعد اغلاق المعبر وبدء العملية العسكرية على رفح، لم يتم من الوصول الى علاجهم.

هذا الواقع في مستشفى شهداء الاقصى ذلك المستشفى الوحيد الذي لا زال يعمل في المحافظة الوسطى رغم قلة عدد مشافي قطاع غزة ورغم خروج أغلبها عن الخدمة بسبب هذه الحرب الاسرائيلية واستهداف بعضا منها وعدم توفر المواد والمعدات الطبية اللازمة لتشغيل هذه المشافي والوقود في ظل اغلاق ما يعرف بمعبررفح البري لإدخال هذه المستلزمات.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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