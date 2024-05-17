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مسيّرة إسرائيلية تستهدف سيارة على الحدود اللبنانية السورية

الجمعة ١٧ مايو ٢٠٢٤ - ٠٤:٥٥ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل العالم في الجنوب اللبناني باستهداف مسيّرة إسرائيلية لسيارة في منطقة المصنع- مجدل عنجر عند الحدود اللبنانية-السورية والمعلومات الأولية تشير إلى ارتقاء شهيد وإصابة آخر منوها إلى تزايد وتيرة التصعيد واتساعات رقعة الاعتداءات من جهة ورقعة الرد الذي قامت به المقاومة من جهة ثانية. 

العالم خاص بالعالم

ولفت مراسلنا إلى منوها الى احدى المسيرات استهدفت احدى السيارات عصر هذا اليوم في منطقة مجدل عنجر على الحدود اللبنانية السورية ما أدى الى استشهاد احد العناصر من حركة حماس التي نعته شهيدا على طريق القدس.

ولفت مراسلنا الى ان الاعتداءات الاسرائيلية كانت قد بدأت صباحا لاستهداف واعتداء قامت به احدى المسيرات على منطقه النجارية، ما أدى الى ارتقاء شهيد على طريق القدس واتبع ذلك بثلاث غارات إسرائيلية على البساتين المجاورة لهذه البلدة وبلدة العدوسية، ما أدى الى سقوط شهيدين من التبعية السورية كانا يعملان في البساتين المجاورة.

واوضح مراسلنا ان الاحتلال الاسرائيلي كثّف من غاراته ايضا حيث استهدف العديد من القرى وكانت المدفعية التي تقصف من مرابضها في الزاعورة الاماكن والاحراش الممتدة من شبعا حتى الهبرية هي عرضة للقصف الاسرائيلي.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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