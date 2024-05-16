الهلال الأحمر: أكثر من 15 ألف طفل استشهدوا في غزة منذ بدء العدوان

العالم – خاص بالعالم

وفي بيان لها، أشارت وزارة الصحة الى أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب اربع مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات نحو40 شهيدا واكثر من64 إصابة خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية. وأكدت الوزارة أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

واستشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، في قصف لمدفعية الاحتلال الإسرائيلي وطيرانه على مناطق مختلفة من قطاع غزة.

ففي مدينة رفح، استشهد اربعة فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف استهدف منزلا جنوب المدينة، كما استشهد مواطن وأصيب آخرون في قصف استهدف منطقة دوار العودة وسط المدينة، فيما تواصل مدفعية الاحتلال استهداف خربة العدس وحي الجنينة شرق المدينة.

وفي مدينة غزة، استشهد ثلاثة فلسطينيين بينهم طفل وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا في شارع الصحابة بمدينة غزة.

تعرضت مدينة رفح جنوب قطاع غزة لقصف مدفعي استهدف شرق ووسط المدينة ما ادى الى سقوط شهداء وجرحى.

كما أطلقت مروحيات الاحتلال نيران اسلحتها اتجاه الأحياء السكنية في مناطق شرق رفح.

وأفادت تقارير اعلامية بوصول عدد من الشهداء والمصابين إلى مستشفى الكويت التخصصي في رفح، جراء القصف الجوي والمدفعي المتواصل الذي تتعرض له مناطق عدة شرق ووسط المدينة.

وأظهرت صور الأقمار الصناعية توسع خيام النازحين الفلسطينيين في المواصي وخان يونس، وانخفاض أعداد الخيام شرق ووسط رفح بعد إصدار الاحتلال أوامر إخلاء لمناطق شرق رفح مع بدء عمليته البرية في المنطقة.

وأكدت جمعية الهلال الأحمر، إن أكثر من خمسة عشر ألف طفل استشهدوا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

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