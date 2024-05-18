شاهد.. الإحتلال يدمّر حيا سكنيا مأهولا على رؤوس ساكنيه بمخيم جباليا 

العالم – خاص بالعالم

وعلى وقع المعارك البرية بين المقاومة وجيش الاحتلال في محور شرق مخيم جباليا ارتكب الاحتلال مجزرة في المخيم اسفرت عن عشرات الشهداء والجرحى بعد تدميره حيا سكنيا مأهولا على رؤوس ساكنيه من بينهم مواطنين حاولوا العودة الى منازلهم.



اما مستشفى كمال العدوان القريبة من مخيم جباليا تعرضت ساحته لهجوم مسيرة اسرائيلية من نوع كواد كابتر وياتي الهجوم بعد اطلاق ادراة المستشفى نداء اغاثة للمجتمع الدولي بسبب نقص الامدادات مع تكدس اعداد هائلة من الجرحى .



واعلن جهاز الدفاع المدني في غزة أن الجيش الإسرائيلي دمر اكثر من ثلاثمائة منزل في جباليا شماليّ القطاع منذ بداية عمليته العسكرية قبل أسبوع.

وفي مخيم النصيرات وسط القطاع استشهد خمسة فلسطينيين في غارة اسرائيلية على شارع العشرين.



اما في بلدة خزاعة شرق خانيونس استشهد عدد من الفلسطيين واصيب اخرون في قصف اسرائيلي استهدف احد المنازل.

كما شنّ طيران الاحتلال غارة عنيفة استهدفت منطقة معن في خانيونس جنوبيّ القطاع موقعا عددا من الشهداء والجرحى.



كما استهدف قصف اسرائيلي منزلا في بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس موقعا عددا من الشهداء والجرحى.



وفي رفح جنوبا استهدفت غارة جوية إسرائيلية سيارة مدنية موقعة عددا من الشهداء والجرحى كما قصف الاحتلال محيط المستشفى الإماراتي بمخيم بدر غربيّ رفح.

هذا وافادت مصادر اعلامية فلسطينية بارتقاء شهيدين واصابة اخرين في غارة جوية اسرائيلية استهدفت منزلاً سكنياً بمخيم بربرة وسط المدينة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...