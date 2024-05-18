العالم – خاص بالعالم

وأشار مراسلنا إلى أن ذلك يضاف الى ثلاث جثث استطاع جيش الاحتلال الاسرائيلي الوصول اليها، وهذه المحاولة من المتحدث باسم جيش الاحتلال يحاول فيها ان يثبت بأنهم قادرون على إعادة الجثث من خلال عملية الضغط العسكري.

ولفت مراسلنا إلى أن المتحدث باسم جيش الاحتلال أعلن أن عدد الاسرى الاسرائيليين المتبقين لدى المقاومة الفلسطينية قد وصل الى 128 اسيرا ما بين قتيل واسير.

ونوه مراسلنا إلى إنعقاد مؤتمر صحفي آخر سيبدأ لاحقا وهو للوزير بن غانتس، حيث ان هذا المؤتمر الصحفي ينتظره الجميع بفارغ الصبر لان الجميع يعتقد بان بني غانتس إما سيعلن إستقالته من حكومة الحرب الحالية أو أنه سيوجه تحذيرا لبنيامين، اما ان يحدد أهدافا واضحة في الحرب وإما أنه سيغادر هو وايزينكوت الحكومة.

وأوضح مراسلنا أن رئيس المعارضة الاسرائيلية يئير لبيد قبل وقت قصير كان قد وجّه عبر منصة"X" رسالة قال فيها:" ان على بني غانتس الاستقالة من أسوأ حكومة عرفها التاريخ، وان على بني غانتس ألا يعطي فرصة جديدة لنتنياهو ليظل رئيسا للحكومة وبأن عليه أن يطالب بإجراء إنتخابات سريعة للتخلص من بنيامين نتنياهو.

وكان قد دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد السبت، وزير حكومة الحرب بيني غانتس إلى الاستقالة من الحكومة، قبيل مؤتمر صحافي مرتقب للأخير.



وقال لبيد على منصة (إكس): "يجب أن يعلن أنه لن يشارك بعد الآن في التخلي عن المحتجزين، والتخلي عن الشمال، وسحق الاقتصاد والطبقة الوسطى".

وأضاف: "يجب أن يقول إنه لن يساعد نتنياهو بعد الآن على البقاء في السلطة، وأنه سيغادر الحكومة ويدعو لانتخابات الآن".

وكان قد أعلن المتحدث باسم جيش الإحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري، العثور على جثة الرهينة رون بنيامين في قطاع غزة، بعد يوم إعلانه العثور على جثث ثلاثة آخرين.

وأكد هاغاري، في مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت في تل أبيب، أنه تم العثور على جثة المختطف رون بنيامين في قطاع غزة، لافتاً إلى أن مهمة جيش الاحتلال الرئيسية هي العمل على "إعادة 128 مختطفاً في غزة" بسلام في أسرع وقت ممكن.

وأمس الجمعة أعلن هاغاري، أن جيش الاحتلال "تمكن من استعادة جثث ثلاثة من الأسرى الذين كانوا محتجزين في قطاع غزة، بتعاون استخباري مع الشاباك".

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