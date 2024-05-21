رئيس مجلس الشعب السوري يعزي باستشهاد رئيسي ومرافقيه

العالم – خاص بالعالم

وفي حوار مباشر مع قناة العالم خلال تغطية لمراسم العزاء في مبنى السفارة الإيرانية بدمشق، قال الصباغ:"حضرنا الى مقر السفارة الايرانية بدمشق لنقدم واجب العزاء برحيل قائد كبير هو فخامة الرئيس ابراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية ومعالي الدكتور حسين أمير عبد اللهيان وزير الخارجية ورفاقه المحترمين، ولا يسعنا في هذا الموقف إلا أن نتضرع الى الله العلي القدير بأن يتغمده وان يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جنانه وان يلهم أخوتنا في ايران الصبر والسلوان.

ولفت الصباغ الى عمق العلاقات المتجذرة بين سوريا وايران قائلا: سوريا وإيران العلاقات ممتدة ودائمة والشهداء المحترمين كانوا من الاشخاص الذين يقومون بأدوار مهمة في هذه العلاقات ونأمل خيرا دائما بين الشعب الايراني والقيادة الايرانية وعلى رأسها قيادة الثورة وكل ابناء الشعب الايراني الشقيق نحن واياهم تربطنا وشائج كبيرة ومهمة وهي مستمرة بإذن الله يرعاها القائدان الكبيران الرئيس بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية والإمام علي الخامنئي حفظهم الله جميعا.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...