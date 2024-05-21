الإحتلال الإسرائيلي يقتحم مدن الضفة وسط إشتباكات مع المقاومين

العالم – خاص بالعالم

في جنين استشهد سبعة مواطنين بينهم طبيب ومعلم، وأصيب تسعة عشر آخرون، بينهم اصابتان بحالة خطيرة، جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على المدينة ومخيمها.

وخلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال المخيم وتتصدى قوى المقاومة للمجزرة الجديدة التي ينفذها الاحتلال في الضفة المحتلة حيث أعلنت كتائب القسام في جنين أن مقاتلوها يخوضون اشتباكات عنيفة للتصدي لقوات الاحتلال المقتحمة في جنين برفقة إخوانهم في فصائل المقاومة.

كما أعلنت عدد من فصائل المقاومة مشاركتها في التصدي لعدوان الاحتلال على جنين ومخيمها، وتفجير عبوات ناسفة والاشتباكات المسلحة واعتقلت قوات الاحتلال أسيرة سابقة من قرية الجلمة شمالي جنين.



وفي طوباس، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة وسط إطلاق نار كثيف وسرعان ما تطورت الأمور إلى اشتباكات مع المقاومين.



وتصدت المقاومة لقوات الاحتلال بشكل مباشر في أكثر من محور تركزت في منطقة شارع الثغرة ومحيط الجامعة ومنطقة جامع السلام ومفرق طمون بصليات كثيفة مباركة من الرصاص.



وتمكنت المقاومة من تفجير مركبة مفخخة قد أعدت مسبقا في آليات الاحتلال من مسافة صفر مما أدى إلى إعطاب آلية وإلحاق أضرار مباشرة بها.

كما فجرت عددا من العبوات الناسفة في آليات الاحتلال في منطقة شارع الثغرة مما أدى إلى إلحاق أضرار بالغة في إحدى الآليات.

وفي بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة تقوع جنوب بيت لحم بالضفة الغربية.

في رام الله، شنت قوات الاحتلال حملة دهم واعتقالات في بلدة سنجل شمال رام الله، وقال شهود عيان إن الاحتلال اعتقل عشرات المواطنين واعتدى على عدد منهم.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحامها بلدة سنجل، حيث داهمت منازل وحولت أحدها إلى مركز توقيف وتحقيق ميداني.

وداهمت قوات الاحتلال مدينة يطا وبلدات شيوخ وسعير وترقوميا في جنوب وشمال وغرب الخليل، وداهمت أيضا منطقة الكرنتينا وسط الخليل.

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