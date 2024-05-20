آلاف الإيرانيين في شوارع العاصمة طهران يعزّون برحيل رئيس الجمهورية ورفاقه

العالم – خاص بالعالم

ولفتت مراسلتنا الى انها تتواجد في ساحة "ولي عصر" في العاصمه طهران واصفة وجود الآلاف من الشعب الايراني يعزون برحيل واستشهاد السيد رئيسي ورفاقه ومن جملتهم وزير الخارجيه الإيراني حسين امير عبد اللهيان وإمام جمعة تبريز ومالك رحمتي محافظ أذربيجان الشرقية.

ونوهت مراسلتنا الى البرقيات التي وصلت من كافة انحاء العالم معزية بهذا المصاب الجدل لافتة الى تواجد المقيمين في ايران ليقدموا العزاء في هذا المكان بهذا المصاب الجلال.

وكانت قد اتشحت ايران بالسواد حزناً علی رحيل رئيس الجمهورية ووزير الخارجية وعدد من مرافقيهما بحادث سقوط طائرة مروحية.

حيث كان الرئيس ابراهيم رئيسي كان في طريق عودته من مراسم افتتاح سد علی نهر حدودي مشترك مع جمهورية آذربيجان.

المراسم جرت ظهر الأحد في "المنطقة صفر" الحدودية بمحافظة آذربيجان الشرقية، وحضر المراسم ايضاً رئيس جمهورية اذربيجان الهام علييف.

وكانت الطائرة تقل ايضاً وزير الخارجية أميرعبداللهيان وامام جمعة تبريز ومحافظ أذربيجان الشرقية وعدداً من المرافقين.

وماحدث كان انقطاع الاتصال بالطائرة في ظل أجواء جوية صعبة للغاية محاطة بطبقة كثيفة من الضباب.

ايران شهدت منذ عصر أمس أجواء ترقب مشحونة بمشاعر حزن عميق في انتظار نتائج عمليات البحث.

عمليات فرق البحث استغرقت ساعات طويلة بسبب الأوضاع الجوية وانعدام الرؤية ووعورة المنطقة، ومع الاسف تم العثور علی حطام المروحية في منطقة جبلية وسط الغابات لكن، ما من ناجين.

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