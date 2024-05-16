خلافات حكومة نتنياهو وأثرها على مسار العدوان على غزة.. القمة العربية وقدرتها على كبح جماح الاحتلال في غزة

العالم - بانوراما

وكان غالانت انتقد نتنياهو مباشرة، متهما إياه بالمماطلة في اتخاذ قرار حول اليوم التالي للحرب، وموضوع حكم القطاع عسكريا.

هذا وكشفت تقارير أن غالانت الذي يحظى بدعم بيني غانتس في خياراته، هدد بالاستقالة من منصبه في حال أصر نتنياهو على فرض سيطرة عسكرية في قطاع غزة.

في المقابل يصر نتنياهو على عدم الخوض في الموضوع قبل تحقيق نصر عسكري كامل.

هذا وانتقد زعيم المعارضة يئير لابيد حالة الانقسام في الحكومة معتبرا أنها فقدت السيطرة، وأن الكابينت مفكك.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: حضور غزة على طاولة القمة العربية بدورتها الثالثة والثلاثين في البحرين، ولاسيما العدوان الإسرائيلي على رفح جنوبي القطاع



ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش إلى وقف فوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات إلى القطاع.

فيما دعا البيان الختامي للقمة إلى عقد مؤتمر دولي للسلام بما يجسد الحق في إقامة دولة فلسطينية.

كما دعا إلى نشر قوات حقظ سلام دولية في الأراضي الفلسطينية حتى تحقيق حل الدولتين، إضافة إلى تحديد سقف زمني للعملية السياسية.

وتأتي القمة في وقت تتزايد المخاوف من فشلها في إيجاد أي خطوات جادة لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.