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الرئيس العراقي: لا يوجد أي تدخل عسكري إيراني في شؤون العراق

الرئيس العراقي: لا يوجد أي تدخل عسكري إيراني في شؤون العراق
الخميس ١٦ مايو ٢٠٢٤ - ١٢:٤١ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس الجمهورية العراقي عبداللطيف رشيد، اليوم الخميس أنه لا يوجد أي تدخل عسكري إيراني في شؤون العراق، فيما أشار إلى أن الفصائل المسلحة بالبلاد عراقية وليست إيرانية.

العالم - إيران

وأضاف رشيد في مقابلة صحفية: أن "القمة العربية ستتخذ قرارات قوية لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني"، مطالبا "المجتمع الدولي بالضغط لوقف القتال في غزة وإدخال المساعدات".

وتابع أن "نتنياهو رفض كل القرارات والنداءات الدولية لوقف الحرب في غزة"، مؤكداً أن "إستمرار المجازر في غزة أمر غير مقبول".

وتابع أن "العلاقات العراقية العربية تحسنت بشكل كبير في الفترة الأخيرة"، مشيرا إلى أن "القضايا العربية غير معقدة باستثناء القضية الفلسطينية".

وأشار إلى أن "العلاقة مع إيران تاريخية وقوية وبعض الاتهامات ضد إيران غير صحيحة"، مبينا أنه "لا يوجد أي تدخل عسكري إيراني في شؤون العراق".

ورأى أن "هجوم بعض الفصائل على القواعد الأميركية تحركات فردية وحزبية وغير مدعومة حكوميا"، لافتا إلى أن "الخلافات الحدودية مع إيران تم حلها عبر الحوار".

وأوضح أن "هناك دول أخرى تخرق حدود العراق وأمنه لكن الإعلام لا يتحدث عنها"، مشيرا إلى أن "التدخلات التركية في الشأن العراقي مستمرة ونسعى للتوصل لحلول للمشاكل مع تركيا".

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