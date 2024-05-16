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السيد الحوثي: العدو الاسرائيلي ارتكب اكثر من 4 آلاف مجزرة في قطاع غزة

الخميس ١٦ مايو ٢٠٢٤ - ٠٨:٣٢ بتوقيت غرينتش

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