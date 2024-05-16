الخميس ١٦ مايو ٢٠٢٤
١٢:٣٠ GMT
فارسی
البث المباشر

السيد الحوثي: الاميركي في استراتيجيته الحربية يضع المدن بدائرة الإستهداف

الخميس ١٦ مايو ٢٠٢٤ - ٠٨:٣٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :