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السيد الحوثي: العدو الإسرائيلي يترصد النازحين خلال تنقلهم ليقوم بقتلهم جماعيا

الخميس ١٦ مايو ٢٠٢٤ - ٠٨:٤٣ بتوقيت غرينتش

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