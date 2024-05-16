السيدالحوثي: أميركا متواطئة في إبادة الشعب الفلسطيني وتجويعه

العالم - اليمن

وفي كلمة مباشرة أشار السيد الحوثي إلى أن العدو الإسرائيلي ارتكب أكثر من 4 آلاف مجزرة في قطاع غزة، مضيفاً: كان يكفي أمام مجزرة واحدة في غزة أن يتحرّك الضمير الإنساني.

كما أشار إلى أن الإحتلال لم يسمح بدخول أية مساعدات إنسانية منذ احتلاله معبر رفح.

وشدد على أن الأميركي له دور أساسي بكل ما يرتكبه الإحتلال من جرائم في غزة، وله دور أساسي في حرب التجويع وفي الإبادة بقنابله الفتاكة.

وقال الحوثي: هناك توجه إجرامي في أميركا بكيفية صناعة القنابل قوية التدمير للمدن، والأميركي في استراتيجيته وتكتيكه الحربي يضع المدن بدائرة الإستهداف.

وأكد أن الأميركي مشترك في إبادة الشعب الفلسطيني في غزة وفي تجويعهم.

ونوه قائد حركة أنصار الله اليمنية أن العدو الإسرائيلي يسعى إلى إلحاق أشد وأقسى المعاناة بالفلسطينيين.

وإليكم أبرز المقتطفات من كلمة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي:

• كان يكفي أمام مجزرة واحدة في غزة أن تحرك الضمير الإنساني وأن تصدر المواقف القوية للسعي لمنع الإبادة

• لا توجد عملية حصر دقيقة للضحايا في قطاع غزة، وما يتم نشره هي إحصائيات تقريبية

• الأميركي له دور أساسي في حرب التجويع وفي الإبادة بقنابله الفتاكة والمدمرة

• هناك اهتمام في أميركا بكيفية صناعة القنابل قوية التدمير للمدن، وهذا يدل على التوجه الإجرامي العدواني

• الأميركيون منذ البداية يصنعون أسلحتهم لتكون بالشكل المدمر للمدن والقاتل بشكل جماعي للسكان

• الأميركي في استراتيجيته وتكتيكه الحربي يضع المدن وسكانها المدنيين في دائرة الاستهداف

• في حرب التجويع، الأميركي هو الذي رتب الخطة لاستهداف معبر رفح وقدم للعدو الإسرائيلي كل أشكال الدعم

• الأميركي مشترك في إبادة الشعب الفلسطيني بقطاع غزة وفي تجويع من تبقى منهم

• العدو الإسرائيلي يسعى إلى إلحاق أشد وأقسى المعاناة بالفلسطينيين، وهي حالة تعكس النزعة الإجرامية للعدو

• كثير من العائلات الفلسطينية نزحت في مرحلة العدوان أكثر من 5 مرات تحت سمع وبصر المجتمع الدولي ومنظماته

• العدو الإسرائيلي يترصد النازحين خلال تنقلهم من منطقة إلى أخرى ليقوم بقتلهم بشكل جماعي

• المأساة في غزة تزامنت هذا الأسبوع مع الذكرى الـ 76 للنكبة حين قامت بريطانيا بتمكين اليهود من احتلال فلسطين

• البريطاني مكّن اليهود من فلسطين بجرائمه واستهداف الأحرار من الفلسطينيين وإعاقة أي تحرك تحرري

• البريطاني إبان تمكين اليهود اشتغل في المحيط العربي حتى لا تكون هناك ردة فعل قوية لدعم الشعب الفلسطيني

• كل خطوة كان ينفذها البريطاني ومعه اليهود الصهاينة إبان احتلال فلسطين كانت تقابل بتخاذل عربي وإسلامي

• العدو الإسرائيلي يترصد النازحين خلال تنقلهم من منطقة إلى أخرى ليقوم بقتلهم بشكل جماعي

• المأساة في غزة تزامنت هذا الأسبوع مع الذكرى الـ 76 للنكبة حين قامت بريطانيا بتمكين اليهود من احتلال فلسطين

• البريطاني مكّن اليهود من فلسطين بجرائمه واستهداف الأحرار من الفلسطينيين وإعاقة أي تحرك تحرري

• البريطاني إبان تمكين اليهود اشتغل في المحيط العربي حتى لا تكون هناك ردة فعل قوية لدعم الشعب الفلسطيني

• كل خطوة كان ينفذها البريطاني ومعه اليهود الصهاينة إبان احتلال فلسطين كانت تقابل بتخاذل عربي وإسلامي

• من أكبر الأخطاء -بعضها بالإهمال والبعض الآخر بالتواطؤ- هو تغييب الأحداث أيام احتلال فلسطين من المناهج الدراسية

• الجرائم الفظيعة إبان احتلال فلسطين حدثت وقد أصبحت عناوين الحقوق والديمقراطية والحرية موجودة في الغرب

• رغم العناوين الزائفة للدول الغربية إبان احتلال فلسطين لكنها لم تقف بوجه الجرائم الوحشية، بل وفرت الدعم للصهاينة

• العرب خذلوا الشعب الفلسطيني في ثورته عام 1936م، ولو قدموا الدعم الكافي لربما تفادينا النكبة التي حصلت فيما بعد

• لبريطانيا وأميركا دور أساسي في الإبادة الجماعية والتهجير إبان احتلال فلسطين وهي أكبر عملية تطهير عرقي في القرن العشرين

• من العار على الأمم المتحدة أنها قبلت بالعدو الإسرائيلي عضوا فيها وهو كيان محتل قائم على الإجرام والطغيان

• التحرك العربي خلال احتلال فلسطين كان ضعيفا، ولم يكن مبنيا على أساس الاستمرار والنفير في أوساط الشعوب للجهاد في سبيل الله

• التحرك العربي المبكر كان هو المفترض لحماية فلسطين ومقدساتها، وبدلا عن ذلك حصل تفريط كبير

• التقصير العربي إزاء أحداث النكبة أوصل العدو الإسرائيلي إلى احتلال القدس وبقية فلسطين

• خلال احتلال فلسطين غاب العنوان الإيراني كما يروجون له اليوم، لأن نظام طهران في تلك المرحلة لم يكن على خلاف مع أميركا

• محاولة الأميركي والإسرائيلي تقديم الموقف من العدو وكأنها مسألة إيرانية، هو خداع وبسطحية وسذاجة

• الأميركي يقدم العرب وكأنهم بدون قضية ويدفعهم للصداقة مع "إسرائيل" وهذا استغباء واستحمار للشعوب

• العرب كانوا أول من تم استهدافهم، ولذلك فهم يتحملون بالدرجة الأولى مسؤولية التصدي لليهود الصهاينة

• التحرك الإيراني وأي دور إسلامي آخر هو مساند للقضية الفلسطينية وينطلق من اعتبارها قضية دينية

• حال الأميركي والدول الأوروبية التي تملك نزعة استعمارية هو الطمع في بلداننا وثرواتها طالما أن الظروف مهيأة لذلك

• على مدى 76 عاما منذ النكبة استمرت الجرائم بحق الشعب الفلسطيني في ظل تخاذل عربي ودعم أميركي لليهود

• ما يجري اليوم في غزة هو تكرار للمشهد الإجرامي إبان النكبة مع تفوق الإمكانات التي يملكها العدو اليوم إلى جانب الدعم الأميركي

• الصمود الفلسطيني وثبات المجاهدين في هذه المرحلة أكبر من أي مرحلة مضت في تاريخ الشعب الفلسطيني

• نأمل استمرار الاحتجاجات الطلابية في أميركا والغرب خلال العطلة الصيفية طالما استمر العدوان على غزة

• صمود فصائل المقاومة الفلسطينية يحبط العدو الإسرائيلي

• صمود فصائل المقاومة في قطاع غزة له نتيجته المهمة وأثره العظيم على مستوى هذه المرحلة المصيرية

• الأميركي هو الذي رسم خطة وطريقة وكيفية العدوان الإسرائيلي البري باتجاه رفح

• صمود المجاهدين من مختلف الفصائل الفلسطينية وفي مقدمتهم كتائب القسام وسرايا القدس أحبط العدو الإسرائيلي

• عودة القتال إلى جباليا وحي الزيتون في هذه المرحلة المصيرية والمفصلية يثبت فشل العدو الإسرائيلي

• في بعض المخيمات عاد القتال للمرة الخامسة وفي كل مرة يعلن العدو الإسرائيلي أنه قد حسم المعركة فيها

• تواجد المجاهدين بفاعلية واستبسال وتنكيل للعدو الإسرائيلي يكذب ادعاءاته بالقضاء عليهم أو تفكيكهم

• المجاهدون في غزة لا يزالون يكبدون العدو خسائر موجعة فقد استهدفوا 70 آلية خلال أسبوع

• معنويات المجاهدين عالية ويتسابقون للقتال وملاقاة العدو الصهيوني في مختلف محاور القتال

• المجاهدون في غزة يكتسبون الخبرة أكثر مما قد مضى والتكتيكات المحكمة بفاعلية عالية

• استمرار العدو الإسرائيلي في العدوان على غزة وسعيه للتصعيد باتجاه رفح يعني الاستنزاف له أكبر

• كلما طال وقت العدوان كبر الفشل للعدو، وهزيمته المحتومة تنتظره في نهاية المطاف

• أي خطوات تصعيدية باتجاه رفح فهذا يعني تصعيد جبهات الإسناد في لبنان والعراق واليمن

• الجبهة اللبنانية في هذا الأسبوع نفذت عمليات كثيرة وفعالة ومنكلة بالعدو

• الجبهة اللبنانية جبهة ذات أهمية كبيرة لأنها جبهة مباشرة وتأثيرها امتد من شمالي فلسطين إلى واقع العدو بشكل عام

• الجبهة العراقية اتجهت من جديد إلى التصعيد ونحن نشيد بهذا التوجه ونؤمل منهم المزيد والمزيد من الفاعلية

• في جبهة اليمن وفي معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس نفذت 40 عملية ضد العدو الصهيوني بـ211 صاروخا

• تم تنفيذ 7 عمليات هذا الأسبوع بـ 13 صاروخا باليستيا ومجنحا ومسيرة في البحر الأحمر، وخليج عدن والمحيط الهندي

• بدأ التدشين هذا الأسبوع باتجاه البحر الأبيض المتوسط بعمليتين

• العمليات على السفن الأميركية في البحر الأحمر وخليج عدن بلغت أكثر من 100 هجوم بالصواريخ والمسيرات

• الأميركي والإسرائيلي والبريطاني يسعون لتغيير مسارهم في المحيط الهندي بالابتعاد شرقا وذلك يضيف عليهم كلفة أكبر

• كلما ابتعد الأميركي والإسرائيلي والبريطاني أكثر كلما ساهموا في تطوير مدى الصواريخ والمسيرات

• المرحلة الرابعة من التصعيد مهمة لأنها تستهدف سفن جميع الشركات التي تنقل البضائع للعدو الإسرائيلي باتجاه أي ميناء

• الشركات التي تنقل البضائع للعدو الإسرائيلي سيتم استهداف سفنها في أي مكان تطاله قدرات الجيش اليمني

• دول وشركات كان لها موقف إيجابي في تفهمها لمرحلة البحر الأحمر وخليج عدن وتوقفت عن النقل لصالح العدو الإسرائيلي عبر هذا المسار

• تلك الدول والشركات كانت تدرك بوضوح أن موقف اليمن الإنساني والشرعي مرتبط بما يحصل في غزة

• أنا آمل من الصين وروسيا ومختلف الدول الآسيوية والأوروبية أن تتفهم الإجراء فيما يتعلق بالنقل إلى بقية الموانئ الفلسطينية المحتلة لصالح العدو الإسرائيلي

• على الجميع أن يكف عن النقل للموانئ الفلسطينية المحتلة وإجراء بلدنا من دافع إنساني وأخلاقي وديني

• من مصلحة كل الشركات أن تتوقف عن النقل لصالح العدو الإسرائيلي باتجاه البحر الأبيض المتوسط أو في أي اتجاه

• نحن نحرص على أن نوصل صوتنا لجميع الدول وأن يتفهم ويدرك الجميع أن إجراءنا هو إنساني وأخلاقي

• على الجميع أن يتجه للضغط على العدو الإسرائيلي لإيقاف جرائم الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة

• سنسعى لتقوية المرحلة الرابعة من التصعيد على مستوى الزخم وقوة الضربات

• الأعداء يحاولون تشكيل أحزمة متعددة لحماية أنفسهم وسفنهم في البحر الأبيض المتوسط والنطاق بعيد المدى

• كما فشلوا سابقا في امتلاك القدرة على الاعتراض في مسرح العمليات السابق سيفشلون في المرحلة الرابعة بإذن الله

• العمل مستمر لتجاوز تقنياتهم وتجاوز الأحزمة المتعددة والمكثفة، وكل مساعيهم ستفشل وسنتمكن من تجاوزها بإذن الله

• استمرار العدو الإسرائيلي في العدوان والحصار والتوغل في رفح يعني ضرورة السعي للتصعيد أكثر في كل جبهات الإسناد

• نأمل إن شاء الله أن يشترك معنا إخوتنا العراقيون فيما يتعلق بالمرحلة الرابعة

• لن نألو جهدا من جبهة اليمن على تقوية المرحلة الرابعة والإعداد لما بعدها في المرحلة الخامسة وغيرها

• الأنشطة الشعبية والتعبئة العسكرية الشعبية نشطة جدا وتجاوز الملتحقون بها 300 ألف متدرب

• هناك زيادة في التعبئة العسكرية بواقع 13959 متدربا وستصل إن شاء الله إلى نصف مليون متدرب

• المناورات العسكرية التابعة للتعبئة بلغت 735 مناورة

• الخروج المليوني المستمر أسبوعيا بشكل عظيم يظهر مستوى التفاعل والتوجه الشعبي دون كلل أو ملل

• التزام شعبنا الأسبوعي بالخروج المليوني بوعي وإحساس بالمسؤولية لمساندة الشعب الفلسطيني على نحو متميز عن أي شعب آخر أمر مهم وعظيم جدا

• الهجمة الإعلامية العدائية على جبهة اليمن أكثر من أي جبهة أخرى

• التركيز على أي قضية أو مشكلة في الداخل وتحويلها إلى قضية القرن الـ 21 هدفه إلهاء وإنساء الشعب اليمني كل ما يجري في غزة

• هدف توقف وتراجع شعبنا عن موقفه في مناصرة الشعب الفلسطيني هو هدف الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي

• مستوى الوعي لشعبنا العزيز والخروج المليوني الأسبوعي خيب آمال أبواق الأعداء وأفحم نباح كلابهم

• خروج شعبنا العزيز تحت الأمطار وفي ظل الحر الشديد يدل على تفاعله وإحساسه بالمسؤولية

• آمل إن شاء الله أن يستمر شعبنا العزيز في خروجه المليوني بزخم كبير استجابة لله، صبرا ومصابرة ومرابطة دون وهن أو كلل أو تراجع

• أدعو الشعب العزيز للخروج الميلوني يوم الغد إن شاء الله تعالى في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات

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