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شهيدان بغارة لطائرات الإحتلال قرب متنزه البلدية في مدينة غزة

الخميس ١٦ مايو ٢٠٢٤ - ٠٩:٥٣ بتوقيت غرينتش

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