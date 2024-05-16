الخميس ١٦ مايو ٢٠٢٤
٠٣:١٥ GMT
فارسی
البث المباشر

حزب الله يعلن استهداف موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالصواريخ

الخميس ١٦ مايو ٢٠٢٤ - ١١:٠٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :