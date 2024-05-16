العراق يستضيف القمة العربية المقبلة

العالم - العراق

وأعلن الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد، أن القمة العربية المقبلة بدورتها الـ 34 للعام 2025 ستعقد في العاصمة العراقية بغداد، معربًا عن تطلعه لاستقبال العراق لقادة الدول العربية العام المقبل.

وفي كلمته أمام القمة العربية المنعقدة في العاصمة البحرينية المنامة، جدد الرئيس العراقي دعم بلاده لدولة لبنان لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي وتحقيق تطلعات الشعب اللبناني، كما دعى جميع الأطراف المتنازعة بالسودان إلى الحوار من أجل حل الأزمة.

ومن جانبه، أعلن ملك البحرين حمد بن عيسى، الذي تستضيف بلاده القمة بدورتها الحالية، عن مبادرة بدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط، إلى جانب دعم الاعتراف الكامل بفلسطين، ومقترح خاص بتوفير المهمات التعليمية والصحية للمتأثرين من الصراعات، ومبادرة أخرى تهتم بتطوير التعاون العربي في التكنولوجيا الرقمية والتحول الرقمي.