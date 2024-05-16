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الإعلام الحكومي بغزة: إرتفاع عدد الشهداء الصحفيين الى 147 منذ بدء العدوان

الخميس ١٦ مايو ٢٠٢٤ - ١٢:٠٢ بتوقيت غرينتش

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