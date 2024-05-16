الخميس ١٦ مايو ٢٠٢٤
٠٧:٤٨ GMT
فارسی
البث المباشر

إذاعة جيش الإحتلال الإسرائيلي: الإعلان عن مقتل جندي إسرائيلي في غلاف غزة

الخميس ١٦ مايو ٢٠٢٤ - ٠٣:٤٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :