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شهيد واصابتان جراء قصف الاحتلال قرب دوار العودة في رفح جنوب قطاع غزة

الخميس ١٦ مايو ٢٠٢٤ - ٠٣:٤٠ بتوقيت غرينتش

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