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مستوطنون يطعنون سائق شاحنة فلسطينيا قرب رام الله ظنا انه ينقل مساعدات لغزة

الخميس ١٦ مايو ٢٠٢٤ - ٠٤:١٠ بتوقيت غرينتش

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