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اشتعال النيران في مدرسة الجاعوني بمخيم النصيرات بعد استهداف الإحتلال لها

الخميس ١٦ مايو ٢٠٢٤ - ٠٤:١٥ بتوقيت غرينتش

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