الخميس ١٦ مايو ٢٠٢٤
٠٨:٥٨ GMT
فارسی
البث المباشر

إصابات جراء غارات الإحتلال على بلوك 2 في مخيم جباليا شمال غزة

الخميس ١٦ مايو ٢٠٢٤ - ٠٤:٤٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :