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إطلاق نار يستهدف قوات الإحتلال خلال انسحابها من ضاحية شويكة بطولكرم

الخميس ١٦ مايو ٢٠٢٤ - ٠٧:٣١ بتوقيت غرينتش

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