النواب الأمريكي يقر مشروع قانون إمداد کیان الاحتلال بالأسلحة دون انقطاع

العالم-الامریکیتان

وبحسب نص مشروع القانون الذي قدمه الجمهوريون، فإن أعضاء الكونغرس "يدينون قرار إدارة بايدن تعليق إرسال أسلحة معينة إلى إسرائيل".

ويحد مشروع القانون من استخدام أموال ميزانية وزارة الخارجية والبنتاغون ومجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض حتى يتم تسليم الأسلحة التي یحتاجها الاحتلال.

ومن المتوقع ألا يصل مشروع القانون – الذي وافق عليه المجلس بأغلبية 224 صوتا مقابل 187 – إلى أي مكان في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، حيث تعهد زعماء الحزب بعدم النظر فيه على الإطلاق.

وقد برزت جهود الحزب الجمهوري ضد بايدن بعد أن أوقف الرئيس شحن حوالي 3500 قنبلة ثقيلة إلى الاحتلال في خطوة استعراضية تهدف إلى ثني تل أبيب عن شن هجوم واسع على رفح.

وشكك العديد من المشرعين في دستورية مشروع القانون الذي قدمه الجمهوريون، مشيرين إلى أن السلطة التنفيذية – وليس الكونغرس – تتمتع عادة بسلطة إملاء السياسة الخارجية للولايات المتحدة.

وقال النائب دان غولدمان (ديمقراطي من نيويورك) إن "مشروع القانون هذا ليس له أي تأثير على أي شيء يحدث في إسرائيل، وبدلا من ذلك يستخدمه الجمهوريون كسلاح سياسي".

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في 8 مايو خلال مقابلة أجراها مع شبكة "سي إن إن" إن الولايات المتحدة ستوقف إمدادات الأسلحة إلى کیان الاحتلال في حال شنت الأخيرة عملية عسكرية كبيرة في مدينة رفح بقطاع غزة.